Продюсеры фильма «Красный шелк» раскрыли Любимовой подробности съемок

Глава Министерства культуры России Ольга Любимова встретилась с продюсерами фильма «Красный шелк» Вадимом Быркиным и Вадимом Смирновым. Об этом она сообщила 10 января.
«Приключенческая картина российско-китайского производства — одна из самых ожидаемых кинопремьер этого года. Вадим Быркин и Вадим Смирнов рассказали, как проходил съемочный процесс и выстраивались отношения с коллегами из Китая», — рассказала она в своем Telegram-канале.
Кинолента производства Nota Bene Film Group, «НМГ Кинопрокат» и Art Pictures Distribution (входящие в холдинг «Национальная Медиа Группа») выйдет в кинотеатрах 20 февраля 2025 года.
Она напомнила, что действия приключенческой кинокартины происходят в 1927 году. Транссибирский экспресс через всю Россию перевозит секретные документы, которые определят ход истории. Под видом обычных пассажиров поезда скрываются иностранные разведчики и настоящие головорезы, которые ради документов готовы на всё. Для того чтобы раскрыть общего врага, свои усилия объединяют молодой красноармеец и бывший царский агент.
В съемках принимали участие звезды российского кинематографа — Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Ярослав Могильников, Гоша Куценко, Дмитрий Куличков и Ирина Алферова. Главную женскую роль исполнила китайская актриса Чжэн Ханьи.