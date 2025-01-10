Продюсеры фильма «Красный шелк» раскрыли Любимовой подробности съемок

Она напомнила, что действия приключенческой кинокартины происходят в 1927 году. Транссибирский экспресс через всю Россию перевозит секретные документы, которые определят ход истории. Под видом обычных пассажиров поезда скрываются иностранные разведчики и настоящие головорезы, которые ради документов готовы на всё. Для того чтобы раскрыть общего врага, свои усилия объединяют молодой красноармеец и бывший царский агент.