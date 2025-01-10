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В Ростове работы во Дворце спорта планируют завершить к 1 сентября

В Ростове-на-Дону назвали сроки завершения ремонта во Дворце спорта.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове работы во Дворце спорта планируют завершить к 1 сентября. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области.

Согласно опубликованной информации, сейчас работы завершены на 85%. В целом ремонт спортивного объекта идет опережающими темпами. Специалисты уже установили хоккейные борта, а также провели пробные заливки ледового поля. Подрядчик заверил, что привычные для ростовчан символы дворца спорта после реконструкции будут сохранены.

Отметим, после завершения всех работ в Ростове появится универсальная многофункциональная спортивная арена.