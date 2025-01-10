В Ростове работы во Дворце спорта планируют завершить к 1 сентября

Согласно опубликованной информации, сейчас работы завершены на 85%. В целом ремонт спортивного объекта идет опережающими темпами. Специалисты уже установили хоккейные борта, а также провели пробные заливки ледового поля. Подрядчик заверил, что привычные для ростовчан символы дворца спорта после реконструкции будут сохранены.