Бизнесвумен обманула жителей Башкирии на почти два миллиона рублей

В Башкирии за аферу предстала перед судом предпринимательница. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
Женщина работала в сфере поставок и монтажа изделий из поливинилхлорида и заключала с жителями Мелеуза, Кумертау, Салавата, Кугарчинского и Федоровского районов договоры на установку пластиковых окон. Однако по факту у нее не было намерения выполнять свои обязательства. Бизнес-леди получила от 35 граждан более 1,8 миллиона рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.
На злоумышленницу завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Она не признала вину. Мелеузовский районный суд назначил ей три года колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.
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