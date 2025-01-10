Бизнесвумен обманула жителей Башкирии на почти два миллиона рублей

Женщина работала в сфере поставок и монтажа изделий из поливинилхлорида и заключала с жителями Мелеуза, Кумертау, Салавата, Кугарчинского и Федоровского районов договоры на установку пластиковых окон. Однако по факту у нее не было намерения выполнять свои обязательства. Бизнес-леди получила от 35 граждан более 1,8 миллиона рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.