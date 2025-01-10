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Ученые назвали сроки реальных последствий разлива нефти в Керченском проливе

Ученая Елена Тихонова сообщила, что к лету концентрация мазута в Черном море увеличится.
Источник: Комсомольская правда

Ученые сообщили, что реальные последствия разлива нефтепродуктов в Керченском проливе станут ощутимы ближе к лету. Об этом специалист Елена Тихонова рассказала нашим коллегам из «КП — Крым».

Ситуация изменится ближе к лету. За этот период мазут, который сейчас находится на дне или в толще воды, начнет подниматься на поверхность. Под воздействием жаркого солнца нефтепродукты начнут в ней растворяться.

— Сейчас мазут выбрасывается на берег в виде неразделенных комкообразных фракций, — сообщила эксперт.

Отметим, сегодня брошены все силы на минимизацию ущерба для экологии акватории Черного моря и побережья. Волонтеры и специалисты ежедневно очищают берега и акваторию от нефтепродуктов.