Размер минимальной заработной платы в Башкирии превысит 27 тыс. рублей

С 1 января этого года минимальный размер оплаты труда в Башкирии составил 22 440 рублей в месяц. В республике на эту сумму должен начисляться районный коэффициент. Об этом рассказала заместитель руководителя Государственной инспекции труда республики Оксана Ванскова.
По словам специалиста, месячная зарплата работника, который полностью отработал норму рабочего времени и выполнившего трудовые обязанности, не может быть ниже МРОТ. С 1 января в республике эта сумма составляет 25 806 рублей (до вычета НДФЛ), поскольку районный коэффициент должен начисляться сверх минимального размера оплаты труда.
Оплата за сверхурочную работу, а также в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни не должна включаться в МРОТ. То же самое справедливо и для оплаты работы во вредных условиях. То есть, в показатель минимального размера оплаты труда включаются выплаты, которые начисляются за работу в пределах нормы рабочего времени и нормальных условиях.
В Башкирии действует Соглашение о минимальной заработной плате на 2023−2025 годы, которое в конце 2022-го подписали представители Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Согласно документу, региональный повышающий коэффициент установлен в размере 5,7 процента от МРОТ, то есть МЗП в 2025 году составит 27 276 рублей (до вычета НДФЛ). Однако соглашение затрагивает лишь коммерческие предприятия и при условии, что в течение месяца со дня официального опубликования соглашения (в начале 2023-го) работодатели не направили в Министерство семьи, труда и социальной защиты населения республики мотивированный письменный отказ присоединиться к соглашению.
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