Размер минимальной заработной платы в Башкирии превысит 27 тыс. рублей

В Башкирии действует Соглашение о минимальной заработной плате на 2023−2025 годы, которое в конце 2022-го подписали представители Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Согласно документу, региональный повышающий коэффициент установлен в размере 5,7 процента от МРОТ, то есть МЗП в 2025 году составит 27 276 рублей (до вычета НДФЛ). Однако соглашение затрагивает лишь коммерческие предприятия и при условии, что в течение месяца со дня официального опубликования соглашения (в начале 2023-го) работодатели не направили в Министерство семьи, труда и социальной защиты населения республики мотивированный письменный отказ присоединиться к соглашению.