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«Салават Юлаев» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 7:4

«Салават Юлаев» обыграл 7:4 «Нефтехимик» в матче КХЛ.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 10 января, в Нижнекамске «Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» со счетом 7:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Победу гостям обеспечили Скотт Уилсон (забросил шайбы в ворота соперников на 11 и 18 минутах матча), Александр Хмелевский (18 и 35), Джошуа Ливо (29 и 59), Денис Ян (29). За команду хозяев отличились Герман Точилкин (8), Райли Барбер (9), Кирилл Капустин (23), Никита Хоружев (54).

В настоящее время «СЮ» после 42 игр с 58 очками занимает вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.

Следующий матч уфимского клуба состоится в это воскресенье — 12 января. Команда схлестнется в Омске с «Авангардом».

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