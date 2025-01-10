В Узбекистане арестовали причастных к гибели журналистки Паперной

По его словам, если метана будет в воздухе очень много, человек может почувствовать недомогание, головокружение или головную боль, но случаи летального исхода очень редки. «При расследовании стоит задаться вопросами о других газах: ~угарном и углекислом, которые могут резко и неожиданно вызвать потерю сознания~», — говорил специалист.