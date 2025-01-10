Для жителей Башкирии техосмотр подорожал почти на 6%

В Башкирии предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств к 2025 году увеличился на 5,8%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Андрей Назаров.
Для легковых авто показатель установлен на уровне 1050,79 рубля, в прошлом году он составлял 993,19 рубля.
Для транспорта с более чем восьмью пассажирскими местами и массой до пяти тонн — 1891,43 рубля, более пяти тонн — 2279,05 рубля.
Для грузовиков массой до 3,5 тонн — 1133,04 рубля, от 3,5 до 12 тонн — 2206,67 рубля, от 12 тонн — 2381,8 рубля.
Для мототранспорта — 364,07 рубля.
Также правительство установило предельные цены на техосмотр прицепов, спецтранспорта, цистерн, коммунальной техники и транспортных средств для перевозки опасных грузов — они варьируются от 400,48 до 3082,33 рубля.
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