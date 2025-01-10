В КНР нашли отпечатки тела древнейших червей с центральной нервной системой

Изучение структуры этой цепи показало, что она состояла из одиночных, а не парных узлов, что характерно для современных высокоразвитых линяющих беспозвоночных. По мнению ученых, это говорит в пользу того, что центральная нервная система первых членистоногих, тихоходок, онихофор и прочих продвинутых беспозвоночных «раздвоилась» уже после того, как у них появились парные конечности. Это произошло уже после разделения их предков, что значительным образом меняет представления ученых о ранней истории эволюции нервной системы, подытожили палеонтологи.