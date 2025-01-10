В КНР нашли отпечатки тела древнейших червей с центральной нервной системой

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Китайские и европейские палеонтологи обнаружили в центре Китая несколько отпечатков тела древних червей возрастом в 535 миллионов лет, которые обладали высокоразвитой центральной нервной системой. Данные находки являются одним из самых древних примеров существования ЦНС среди общих предков линяющих беспозвоночных, сообщила пресс-служба Лондонского университета королевы Марии (QMUL).
«Изучение этой окаменелости показывает, что общий предок всех линяющих беспозвоночных обладал одиночной, а не двойной брюшной нервной цепью. По всей видимости, парные наборы нервных узлов, характерные для современных членистоногих, лорицифер и киноринхов, возникли значительно позже в ходе раздельной эволюции их предков», — пояснил доцент QMUL Хема Мартин-Дюран, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают Мартин-Дюран, палеонтологов и эволюционистов давно интересует то, как первые высокоразвитые многоклеточные живые существа, появившиеся в кембрийском периоде, приобрели сложно устроенную центральную нервную систему и начали использовать ее для сбора и обобщения информации при помощи органов чувств. Получение ответа на этот вопрос осложнено тем, что мягкие ткани тела крайне редко сохраняются в окаменелом виде и еще реже их можно рассмотреть в трехмерной форме.
Китайские и европейские палеонтологи сделали большой шаг к получению подобных сведений при изучении окаменелых останков двух очень древних видов червей, Eopriapulites sphinx и Eokinorhynchus rarus. Отпечатки их тела были обнаружены в породах начала кембрийской эры, которые сформировались примерно 535 миллионов лет назад в мелководных регионах древних морей на месте современной провинции Шэньси.
Благодаря уникальным условиям формирования, ученым удалось не только обнаружить отпечатки мягких тканей внутри окаменелостей, но и определить точную трехмерную форму тела червей, а также изучить их анатомию. Этот анализ показал, что оба вида древних беспозвоночных обладали брюшной нервной цепью — набором из нервных узлов, которые играют роль центральной нервной системы у современных и древних линяющих беспозвоночных.
Изучение структуры этой цепи показало, что она состояла из одиночных, а не парных узлов, что характерно для современных высокоразвитых линяющих беспозвоночных. По мнению ученых, это говорит в пользу того, что центральная нервная система первых членистоногих, тихоходок, онихофор и прочих продвинутых беспозвоночных «раздвоилась» уже после того, как у них появились парные конечности. Это произошло уже после разделения их предков, что значительным образом меняет представления ученых о ранней истории эволюции нервной системы, подытожили палеонтологи.