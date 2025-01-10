Народная артистка России Евгения Добровольская умерла на 61-м году жизни

Брак с Ефремовым продлился семь лет — и в 1997-м Добровольская подала на развод. А в конце июня 2023 году случилось несчастье с их общим сыном Николаем, который пошел по стопам родителей и стал актером. Он выпал из окна 3-го этажа — по собственному заявлению, случайно. В реанимацию его доставили в бессознательном состоянии, однако врачи сделали все возможное, чтобы Николай не остался инвалидом. Все полтора месяца, что хирурги делали операции по сращиванию костей таза и бедер, Евгения Добровольская воздерживалась от комментариев прессе.