В Ростовском зоопарке отметили День сохранения орла

Этот праздник посвящен хищной птице, которая является символом бесстрашия и силы. Главная задача праздника — донести до людей мысль о том, как важно беречь орлов. Сегодня в мире насчитывается 69 видов этих птиц. При этом, их численность с каждым годом становится меньше. Причиной стала урбанизация и вырубка лесов.