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В Ростовском зоопарке отметили День сохранения орла

В зоопарке Ростова-на-Дону отметили День сохранения орла.
Источник: Комсомольская правда

Ростовский зоопарк отмечает День сохранения орла. Об этом сообщили на официальной странице зоосада 10 января.

Этот праздник посвящен хищной птице, которая является символом бесстрашия и силы. Главная задача праздника — донести до людей мысль о том, как важно беречь орлов. Сегодня в мире насчитывается 69 видов этих птиц. При этом, их численность с каждым годом становится меньше. Причиной стала урбанизация и вырубка лесов.

В зоопарке Ростова-на-Дону также живет представитель одного из видов этих пернатых — степной орел.