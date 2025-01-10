Житель Таганрога ограбил своего знакомого

По данным регионального ведомства, 48-летний мужчина встретил на улице старого знакомого. Подозреваемый попросил у товарища телефон, чтобы позвонить. После того как тот дал свой мобильный телефон, мужчина протянул ему руку якобы для рукопожатия. Неожиданно он сорвал ювелирные изделия и скрылся. Общая сумма ущерба составила 29 тысяч рублей.