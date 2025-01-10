Житель Таганрога ограбил своего знакомого

Полицейские Неклиновского района задержали подозреваемого в грабеже. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области 10 января.
По данным регионального ведомства, 48-летний мужчина встретил на улице старого знакомого. Подозреваемый попросил у товарища телефон, чтобы позвонить. После того как тот дал свой мобильный телефон, мужчина протянул ему руку якобы для рукопожатия. Неожиданно он сорвал ювелирные изделия и скрылся. Общая сумма ущерба составила 29 тысяч рублей.
Позже правоохранители задержали подозреваемого. В отношении него возбудили дело по статье «Грабеж». Полиция выяснила, что ранее он уже был судим за аналогичные преступления. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.