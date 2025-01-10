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В ГУ МВД по Ростовской области прокомментировали громкие звуки в Таганроге

В региональном ГУ МВД объяснили громкие звуки в Таганроге.
Источник: Комсомольская правда

В ГУ МВД по Ростовской области прокомментировали громкие звуки в Таганроге. Об этом в региональном ведомстве сообщили 10 января.

— Звуки выястрелов в Таганроге связаны с плановыми учениями по обеспечению безопасности, которые проведены военнослужащими по согласованию с командованием Южного военного округа с применением оружия с холостыми патронами, — говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители призывают жителей доверять только проверенным источникам. Всю информацию стоит получать из официальных сообщений.