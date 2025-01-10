В ГУ МВД по Ростовской области прокомментировали громкие звуки в Таганроге. Об этом в региональном ведомстве сообщили 10 января.
— Звуки выястрелов в Таганроге связаны с плановыми учениями по обеспечению безопасности, которые проведены военнослужащими по согласованию с командованием Южного военного округа с применением оружия с холостыми патронами, — говорится в сообщении ведомства.
Правоохранители призывают жителей доверять только проверенным источникам. Всю информацию стоит получать из официальных сообщений.