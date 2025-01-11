Академик РАН Зверев сообщил о риске пневмонии от метапневмовируса у детей и пожилых

О метапневмовирусе как возможной причине новой пандемии наподобие COVID-19 заговорили после сообщения Управления по контролю и профилактике заболеваний Китая о вспышке респираторных заболеваний, произошедшей в КНР в конце 2024 года. При этом, согласно опубликованной информации, на вирус обычного гриппа приходилось более 30% выявленных случаев, а еще 10 выявленных вирусов (включая метапневмовирус) становились причиной заболевания с частотой от 0,6% до 6,2%.