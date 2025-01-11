Что можно и нельзя делать в Страшный день 11 января

Православная церковь отмечает Страшный день 11 января. Все бело в том, что в названную дату церковь вспоминает 14 тысяч младенцев, убитых в Вифлееме во временя царя Ирода. Также название дня появилось из-за того, что 11 января активны темные силы.
Что нельзя делать 11 января.
Не следует начинать как новые, так и важные дела. Считается, что ничего не реализуется. Запрещено 11 января выпускать детей на улицу, так как могут возникнуть неприятности. День не подходит для ссор с близкими и родными людьми.
Что можно делать 11 января.
По традиции, в указанный дату разводили костры. Это делалось для того, чтобы сжечь все неприятности. Также день подходит для гаданий на суженого. Считается, что в Страшный день гадания самые правдивые.
Согласно приметам, шумящий лес предвещает оттепель. В том случае, если метель, то июль выдастся пасмурным. Потепление 11 января обещает раннюю, а также теплую весну.
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