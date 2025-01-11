Огонь большого города: что потерял Голливуд из-за пожаров

Пожары в Лос-Анджелесе могут стать очередным ударом по американской развлекательной индустрии. Перенесены или отменены мероприятия, заморожены съемки популярных проектов. Из-за смертоносной стихии своих домов лишились звезды «золотого штата» и обычные люди, многие из которых работают на суровую «фабрику грез». Свидетелями буйства стихии стали и российские знаменитости, которые живут в Калифорнии или приехали туда на отдых. Подробнее о происходящем — в материале «Известий».
Российские звезды о пожарах в Калифорнии.
Российские селебрити стали свидетелями разрушительных лесных пожаров в Калифорнии, которые объяли штат в начале января и превратили в руины Голливудские холмы. Певцу и актеру Алексею Воробьеву, который приехал в Лос-Анджелес на отдых, пришлось вместе с его корги Моцартом эвакуироваться из охваченного огнем центрального района. Позднее, когда пожар в этой части города был потушен, оцепление сняли и жителям разрешили вернуться в свои дома, пока оставшиеся без электричества.
«Вся проблема заключается в том, что люди пытаются сохранять природу в черте города, что абсолютная бессмыслица. Человеку крайне тяжело выжить в диких условиях — это всем известно. Но, например, в Лос-Анджелесе действительно пытаются сберечь, сохранить природу. Природа, в свою очередь, не хочет беречь никого — у нее своя жизнь, свои циклы. И, например, в Лос-Анджелесе, где очень много вот этих островков дикой жизни, буквально-таки в каждом районе, происходят пожары каждый год. Здесь еще погодные условия… В общем, всё способствует тому, чтобы всё горело», — рассказал Алексей Воробьев в видеоролике на своей странице в соцсетях.
Живущей в Лос-Анджелесе экс-солистке группы «Демо» Саше Зверевой повезло чуть больше. Она сообщила, что ее дом находится на безопасном расстоянии от бушующей стихии.
«Солнце затянуто дымом. Макаркина школа сгорела. От нашего дома пожары далеко, очистители воздуха включены в доме, все воздушные фильтры новые, мы читаем обновления об эвакуациях, до нашего района не дойдет (причина, по которой я остаюсь в нашем Венисе-Марине уже 10 лет инстинктивно). У некоторых наших знакомых уже нет домов», — написала она в блоге.
Певица Рита Дакота, в свою очередь, сообщила, что жила рядом с объятыми огнем кварталами и вовремя успела улететь на Бали. Знаменитость отметила, что из-за сильного ветра пламя распространялось быстрее, чем его успевали тушить.
«Сгорели наш любимый пляж, наше любимое кафе, наш каньон, куда мы каждый день ходили на хайкинг, мой любимый музей Гетти и тысячи, тысячи, тысячи жилых домов», — написала Дакота.
Сгорели дома Энтони Хопкинса, Пэрис Хилтон, Юджина Леви.
В числе этих тысяч были резиденции многих звезд Голливуда. В интервью News Nation Мэл Гибсон сообщил, что его дом в Малибу, в котором он прожил около 15 лет, полностью сгорел, сравнил последствия с бомбардировкой Дрездена во время Второй мировой и добавил, что чудом уцелели его куры. Пэрис Хилтон узнала, что полыхает ее дом, увидев эфир новостей. Кадрами пепелища, которое после осталось от особняка, она поделилась на своей странице в соцсети.
«У меня разбито сердце, и это не передать словами, — написала Хилтон. — Этот дом был местом многих драгоценных воспоминаний. Здесь Феникс сделал свои первые шаги, и мы мечтали, что здесь появятся воспоминания на всю жизнь, связанные с Лондон. Я благодарна, что моя семья и питомцы в безопасности, и молюсь за каждую семью, потерявшую дом».
По данным Daily Mail, большинство пострадавших резиденций знаменитостей находятся в восточной части района Пасифик-Палисейдс. В пепел обратился дом 87-летнего Энтони Хопкинса, который он приобрел за $6 млн в 2021 году. До основания уничтожен особняк Анны Фэрис («Очень страшное кино»), купленный в 2019 году почти за $5 млн, и дом звезды «Американского пирога» и «Шиттс Крик» Юджина Леви, за который он отдал в свое время $4 млн. По данным издания, в списке тех, чье жилище сгорело в результате пожаров, также Лейтон Мистер ($7 млн), известная по роли Блэр Уолдорф в «Сплетнице», Коби Смолдерс ($5,6 млн), сыгравшая Робин в ситкоме «Как я встретил вашу маму», звезда «Дивергента» и «Одержимости» Майлз Теллер ($7,5 млн). И это, вероятно, далеко не полный список. Пламенем уничтожены не только дома. Звезда «Чумовой пятницы» и «Все везде и сразу» Джейми Ли Кертис опубликовала фото местной церкви, от которой остался лишь фасад.
«Это церковь в Палисейдс, в которой были прекрасная воскресная школа, а также великолепный молитвенный дом. Это здание, в котором я 25 лет назад обрела трезвость», — написала она.
Актриса также сообщила, что направит на благотворительность $1 млн. Ее коллеги Шэрон Стоун и Холли Берри, в свою очередь, призвали подписчиков в соцсетях приносить вещи для пострадавших в распределительный центр.
Отмены в Голливуде.
Огонь спутал планы и местной киноиндустрии. На паузе оказались съемки популярных проектов, что обычно влечет за собой серьезные финансовые потери. 9 января агентство FilmLA, которое выдает разрешения на съемки в Лос-Анджелесе, выпустило уведомление об их аннулировании.
«Кадровые ресурсы, обычно доступные для поддержки кинопроизводства, могут оказаться недоступными во время местного чрезвычайного положения, — сказано в сообщении. — Если до пожаров вы получили разрешение от FilmLA на съемку в зоне эвакуации или вблизи нее, ожидайте, что оно будет аннулировано. Новые заявки на съемку в этих зонах или вблизи них будут отклонены, пока местные органы выдачи разрешений не дадут нам иных указаний».
Студия Warner Bros. в городе Бербанк, пишет Variety, была закрыта из-за близости к пожарам, что повлияло на производство сериалов «Начальная школа Эббот» и «Больница Питт». По данным издания, на паузе также оказались второй сезон «Фоллаут», съемки которого проходили в районе Санта-Кларита, «Анатомия страсти», «Морская полиция: Начало» и другие проекты. Для многих сотрудников съемочных групп всё это очередной удар в и так нестабильной ситуации после ковида, забастовок и замедления производства.
«Я думаю, некоторые просто скажут: “К черту всё”. Если вы едва платили ипотеку, а теперь вашего дома нет, и это было своего рода золотым яйцом, которое у вас было для вашего финансового будущего… это разрушительно», — приводит слова оператора тележки Диего Марискаля The Holliwood Reporter.
Собеседник издания отметил, что дома потеряли четверо из его друзей. Одно из жилищ использовалось в качестве локации для съемок сериала. Вслед за пожарами в Калифорнии прокатилась череда отмен. В частности, это коснулось премьер и специальных показов фильмов «Неудержимый» с Дженнифер Лопес, «Вульфмен» с Джулией Гарнер, «Последняя танцовщица» с Памелой Андерсон. Кроме того, с 17 на 19 января отложили объявление номинантов на «Оскар».