Огонь большого города: что потерял Голливуд из-за пожаров

По данным Daily Mail, большинство пострадавших резиденций знаменитостей находятся в восточной части района Пасифик-Палисейдс. В пепел обратился дом 87-летнего Энтони Хопкинса, который он приобрел за $6 млн в 2021 году. До основания уничтожен особняк Анны Фэрис («Очень страшное кино»), купленный в 2019 году почти за $5 млн, и дом звезды «Американского пирога» и «Шиттс Крик» Юджина Леви, за который он отдал в свое время $4 млн. По данным издания, в списке тех, чье жилище сгорело в результате пожаров, также Лейтон Мистер ($7 млн), известная по роли Блэр Уолдорф в «Сплетнице», Коби Смолдерс ($5,6 млн), сыгравшая Робин в ситкоме «Как я встретил вашу маму», звезда «Дивергента» и «Одержимости» Майлз Теллер ($7,5 млн). И это, вероятно, далеко не полный список. Пламенем уничтожены не только дома. Звезда «Чумовой пятницы» и «Все везде и сразу» Джейми Ли Кертис опубликовала фото местной церкви, от которой остался лишь фасад.