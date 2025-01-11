Неподъёмные полкилограмма. Почему NASA оказалось не в силах забрать с Марса загадочные капсулы

План этой миссии называется Mars Sample Return, и он действительно очень непростой. В целом задача состоит в том, чтобы, во-первых, собрать капсулы, во-вторых, поднять их с поверхности Марса в космос и, в-третьих, отправить к Земле. Для этого нужны в общей сложности четыре космических аппарата. На Красную планету надо спустить три из них: стационарную платформу, специальный марсоход и небольшую, но самую настоящую ракету. Ровер оснащён собственной рукой-манипулятором, он должен будет собрать в идеале около тридцати капсул и загрузить их на стоящую на месте платформу, а потом ценнейший груз отправляется в ракету. Эта ракета стартует и таким образом поднимает контейнер с капсулами на орбиту вокруг Марса, где его должен ждать четвёртый аппарат. Ему предстоит «поймать» контейнер в космосе, «захватить» к себе на борт и улететь к Земле. В итоге контейнер сбрасывается в плотные слои атмосферы Земли и садится на своих парашютах.