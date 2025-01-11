Минкульт назвал смерть Добровольской невосполнимой утратой для культуры

Кроме театра, Добровольская также добилась успехов в кино, оставаясь верной своему призванию до последних дней. Её сила духа и преданность искусству вдохновляли многих, и она заслуженно завоевала народную любовь. Министерство культуры также выразило соболезнования семье и близким артистки.