Джуд Лоу сыграет Владимира Путина в фильме «Кремлевский волшебник»

«Я говорю нерешительно, потому что я еще толком не начал работать над этим. Сейчас это похоже на восхождение на Эверест, как будто я стою у подножия горы и смотрю вверх, думая “О, Боже, что я сказал?”, именно так я часто себя чувствую, когда говорю “да”, — заявил актер в интервью Deadline.