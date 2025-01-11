Джуд Лоу сыграет Владимира Путина в фильме «Кремлевский волшебник»

Британский актер Джуд Лоу сыграет роль президента России Владимира Путина в фильме «Кремлевский волшебник» (The Wizard of the Kremlin) французского режиссера Оливье Ассайса. Об этом 10 января сообщает портал Deadline.
В публикации отмечено, что Джуд Лоу планирует занять второстепенную роль в фильме «Кремлевский волшебник», где он сыграет политика в начале его управленческой карьеры.
«Я говорю нерешительно, потому что я еще толком не начал работать над этим. Сейчас это похоже на восхождение на Эверест, как будто я стою у подножия горы и смотрю вверх, думая “О, Боже, что я сказал?”, именно так я часто себя чувствую, когда говорю “да”, — заявил актер в интервью Deadline.
По словам Лоу, ему нравятся сложные актерские роли и неожиданные предложения. Он отметил, что любит, когда представляется возможность работать над героями, которые «уводят дальше от себя».
Книга писателя и журналиста Джулиано да Эмполи исследует нюансы работы вымышленного российского президента и рисует его положительный образ. Отмечается, что после публикации произведения в феврале 2022 года да Эмполи стал популярным экспертом, которого начали приглашать в том числе на обед с премьер-министром Франции и на ведущие французские новостные телеканалы, чтобы тот высказал свое мнение насчет ситуации на Украине.
Ранее, 22 января 2023 года, NYT написала о страхе во Франции после публикации романа «Кремлевский волшебник». Популярность романа, проданного тиражом более 430 тыс. копий, вызвала опасения у настроенных против России критиков. Они подчеркнули, что влияние книги уже заметно по риторике, в частности, президента Франции Эммануэля Макрона.