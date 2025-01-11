Суд запретил владельцу искать выброшенный на свалку диск с биткоинами на 76 млрд рублей

В 2013 году девушка 39-летнего специалиста в сфере информационных технологий Джеймса Хоуэллса по ошибке выбросила диск, на котором было восемь тысяч биткоинов. В настоящее время их стоимость достигает 76 миллиардов рублей (около 750 миллионов долларов). Для поиска утерянной криптовалюты необходимо обработать 100 тысяч тонн мусора на свалке в Ньюпорте. Хоуэллс выразил готовность это сделать, но местные власти отказали ему в помощи.