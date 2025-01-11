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NASA: 2024 год стал самым жарким на планете за всю историю наблюдений

Прошлый 2024 год оказался самым тёплым на Земле за всю историю наблюдений, сообщают учёные из NASA. К такому выводу пришли аналитики из Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса США.

Источник: Life.ru

Согласно их данным, средняя температура воздуха в 2024 году превысила норму середины прошлого века (1951−1980 гг.) на 1,28 градуса по Цельсию. Этот показатель превзошёл рекорд 2023 года. Специалисты 15 месяцев отслеживали температуры — с июня 2023 года по август 2024 года.

Директор NASA Билл Нельсон отметил, что 2024 год вновь побил температурный рекорд, оставаясь самым тёплым с момента начала наблюдений в 1880 году.

Как говорится в документе, учёные связывают глобальное потепление с человеческой деятельностью. В частности, с выбросами от ископаемого топлива и загрязнением окружающей среды. Также причиной изменений могут быть природные феномены, такие как Эль-Ниньо и извержения вулканов.

Специалисты из Copernicus ранее подтвердили, что в 2024 году был установлен рекорд средней глобальной температуры за сутки. 22 июля показатель достиг 17,16 градуса.