NASA: 2024 год стал самым жарким на планете за всю историю наблюдений

Как говорится в документе, учёные связывают глобальное потепление с человеческой деятельностью. В частности, с выбросами от ископаемого топлива и загрязнением окружающей среды. Также причиной изменений могут быть природные феномены, такие как Эль-Ниньо и извержения вулканов.