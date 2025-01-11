ГИТИС назвал Добровольскую выдающейся актрисой

ГИТИС выразил глубокое уважение к народной артистке России Евгении Добровольской, назвав её выдающейся актрисой, обладающей вниманием к деталям и открытостью к творческим экспериментам.
Талант актрисы проявлялся как в масштабных спектаклях, так и в камерных постановках, где она умело сочетала драматизм и комедию. Как отмечается в сообщении института, её героини могли передавать высокую трагедию, оставаясь при этом естественными и правдоподобными, что делало каждое её выступление уникальным событием.
«Она была выдающейся драматической актрисой, героини которой могли взвинчивать градус существования до высокой трагедии, и одновременно очень тонко чувствовала смешное, умела и не боялась быть смешной, а её героини даже в карикатуре, в шарже оставались естественными, не теряли правдоподобия», — говорится в сообщении ГИТИС.
Несмотря на известность и признание, Добровольская оставалась скромной и открытой к новым творческим вызовам. Коллеги вспоминают, что надежда на её выздоровление не покидала ни поклонников, ни друзей, однако, к сожалению, чуда не произошло, и её уход стал большой утратой для всей культурной сферы.
Напомним, о смерти актрисы в пятницу, 10 января. В МХТ имени Чехова подтвердили, что последний год она боролась с тяжелой болезнью.