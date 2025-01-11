ГИТИС назвал Добровольскую выдающейся актрисой

Талант актрисы проявлялся как в масштабных спектаклях, так и в камерных постановках, где она умело сочетала драматизм и комедию. Как отмечается в сообщении института, её героини могли передавать высокую трагедию, оставаясь при этом естественными и правдоподобными, что делало каждое её выступление уникальным событием.