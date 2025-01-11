Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту приостановлен

О причинах перекрытия не сообщается.

Источник: Аргументы и факты

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлено, об этом информирует Telegram-канал, отслеживающий оперативную обстановку на подъездах к мосту.

Сообщение, опубликованное в 00:04 мск, уточняет, что проезд перекрыт, однако причины введения ограничения не раскрываются.

Людей, находящихся на мосту или в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать инструкциям сотрудников, обеспечивающих транспортную безопасность.

Ранее Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил на 21 января первое слушание по делу о террористическом акте на Крымском мосту в 2022 году.