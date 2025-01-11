Проезд автотранспорта по Крымскому мосту приостановлен

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлено, об этом информирует Telegram-канал, отслеживающий оперативную обстановку на подъездах к мосту.
Сообщение, опубликованное в 00:04 мск, уточняет, что проезд перекрыт, однако причины введения ограничения не раскрываются.
Людей, находящихся на мосту или в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать инструкциям сотрудников, обеспечивающих транспортную безопасность.
Ранее Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил на 21 января первое слушание по делу о террористическом акте на Крымском мосту в 2022 году.