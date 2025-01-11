В Минкульте назвали смерть актрисы Добровольской невосполнимой утратой для культуры РФ

До этого актер театра и кино, заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий рассказал «Известиям», что народная артистка РФ Евгения Добровольская, которой не стало на 61-м году жизни, была одной из лучших актрис. Он добавил, что знал Евгению Владимировну, которая служила в МХТ имени А. П. Чехова, около 40 лет. Они вместе участвовали в антрепризах еще в 1990-е годы.