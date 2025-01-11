В Минкульте назвали смерть актрисы Добровольской невосполнимой утратой для культуры РФ

В Министерстве культуры Российской Федерации 10 января сообщили, что уход из жизни народной артистки РФ Евгении Добровольской является невосполнимой утратой для отечественной культуры.
В ведомстве выразили соболезнования родным и близким актрисы.
«Евгения Владимировна блистала не только в театре, но и в кинематографе. Она до последнего оставалась верна своему призванию. Ее сила духа и преданность искусству остаются примером для многих и заслуженно получили народную любовь», — заявляет Минкульт в своем Telegram-канале.
В публикации отметили, что Евгения Владимировна до последнего оставалась верна профессии. В ведомстве сообщили, что ее сила духа и преданность искусству являются примером для многих и заслуженно получили народную любовь.
До этого актер театра и кино, заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий рассказал «Известиям», что народная артистка РФ Евгения Добровольская, которой не стало на 61-м году жизни, была одной из лучших актрис. Он добавил, что знал Евгению Владимировну, которая служила в МХТ имени А. П. Чехова, около 40 лет. Они вместе участвовали в антрепризах еще в 1990-е годы.
О смерти Добровольской стало известно ранее в этот день. Она была ведущей актрисой Художественного театра, где проработала 33 года и сыграла десятки главных ролей. В МХТ имени А. П. Чехова отметили, что последний год она боролась с тяжелой болезнью. О дате и месте прощания в театре сообщат дополнительно.
Добровольская родилась в Москве. В 1987-м она окончила ГИТИС (курс Людмилы Касаткиной и Сергея Колосова), спустя четыре года пришла в труппу МХТ им. А. П. Чехова. Известна как актриса театра, кино и телесериалов. За свою карьеру снялась более чем в 100 проектах, среди которых «Ирония Судьбы. Продолжение», «На тебя уповаю», «Небесный суд», «Королева Марго». В 2005 году получила звание народной артистки России.