На Украине объявили награду за бойца Алиева, в одиночку удержавшего опорник ВСУ

Напомним, почти вся группа Алиева погибла при захвате опорника ВСУ, и он оставался в одиночестве три недели, питаясь луком, найденным на позициях врага. Российские солдаты сначала думали, что он погиб от рук ВСУ, но позже выяснили, что военнослужащий жив. На протяжении всего времени матери солдата приходили похоронки, но она не теряла надежду. Российские войска помогли ему выбраться из вражеского окружения, сбрасывая в окоп бутылки с записями. Российские FPV-операторы эвакуировали его. Известно, что Алиев перенёс около 15 контузий и находится в госпитале на лечении.