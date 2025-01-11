Новый препарат для борьбы с гельминтами прошел третью фазу клинических испытаний

Препарат эффективно уничтожает большое число видов гельминтов, однако он слабо действует на некоторые распространенные в Африке виды этих беспозвоночных, в том числе на власоглавов и угриц. Для борьбы с ними используется еще один противогельминтный препарат — ивермектин, доза которого подбирается с учетом массы тела пациента и других особенностей его физиологии. Это осложняет использование данного средства в странах с плохим доступом к медицине и фармацевтическим препаратам.