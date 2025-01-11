Новый препарат для борьбы с гельминтами прошел третью фазу клинических испытаний

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Международный коллектив медиков заявил об успешном завершении третьей фазы клинических испытаний нового препарата на базе ивермектина и албендазола для борьбы с гельминтами, передающимися через почву. Его массовое применение в трех странах Африки указало на повышенную эффективность и безопасность по сравнению с уже существующими аналогами, сообщила пресс-служба аргентинского фонда Mundo Sano.
«Наше главное достижение в том, что мы доказали, что ивермектин можно употреблять в фиксированной дозировке подобно албендазолу. Комбинация из этих веществ расширяет спектр действия противогельминтных средств и позволяет надеяться, что страны с высоким уровнем заболеваемости гельминтами теперь получат возможность полностью ликвидировать все очаги их распространения», — пояснил директор по инновациям Mundo Sano Алехандро Кролевецкий, чьи слова приводит пресс-служба фонда.
Как отметил Кролевецкий, возглавляемые им клинические испытания проводились в 2022 — 2023 годах на территории трех африканских стран — Эфиопии, Кении и Мозамбика, жители которых особенно часто заражаются гельминтами, передающимися через почву. Как правило, для борьбы с этими инфекциями сейчас используются различные лекарства на базе альбендазола, которые больные принимают в таблетированной форме.
Препарат эффективно уничтожает большое число видов гельминтов, однако он слабо действует на некоторые распространенные в Африке виды этих беспозвоночных, в том числе на власоглавов и угриц. Для борьбы с ними используется еще один противогельминтный препарат — ивермектин, доза которого подбирается с учетом массы тела пациента и других особенностей его физиологии. Это осложняет использование данного средства в странах с плохим доступом к медицине и фармацевтическим препаратам.
Несколько лет назад Кролевецкий и его коллеги предположили, что ивермектин можно применять в относительно больших дозах с минимальным риском для здоровья пациента. Руководствуясь этой идеей, ученые заручились поддержкой профильных органов в Эфиопии, Кении и Мозамбика и применили созданную ими комбинированную терапию для лечения тысячи детей в этих странах Африки, зараженных гельминтами.
Ученым удалось подавить 95−97% случаев заражения гельминтами, а также на 99% уменьшить количество их яиц, выделяемых в окружающую среду, что значительно выше аналогичных показателей для альбендазола. При этом ученые не зафиксировали серьезных побочных эффектов от комбинированной терапии в первые дни после ее приема. Этот успех стал большим шагом к одобрению новой терапии регулирующими органами и к началу ее массового применения на глобальном уровне, подытожили исследователи.
О гельминтах.
Гельминтами медики называют большое число разновидностей паразитических червей, поражающих человека. По данным ВОЗ, каждый год гельминтами заражается свыше 1,5 млрд. человек, что приводит к развитию проблем с пищеварением, сбоям в работе иммунной системы, атрофии внутренних органов.