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Телеканалу «ТВ Центр» грозит штраф за пропаганду ЛГБТ*

На телеканал «ТВ Центр» составили административный протокол за пропаганду ЛГБТ*. В картотеке Мосгорсуда указано, что телеканал обвиняется в пропаганде нетрадиционных отношений, которую Верховный суд России признал экстремистской и запретил.

Источник: Life.ru

Протокол передали в Таганский районный суд Москвы 10 января. Он составлен на основании части 2 статьи 6.21.2 КоАП, касающейся распространения среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях.

Пока суд не принял решение о рассмотрении протокола и не назначил дату заседания. По статье телеканалу грозит административный штраф до 4 млн рублей или временное прекращение работы на срок до 90 дней.

Не так давно сотрудник хлебопекарни в Севастополе получил штраф в размере 120 тысяч рублей за продвижение нетрадиционных сексуальных отношений. 37-летний местный житель активно интересовался однополыми отношениями и продвигал ЛГБТ* в социальных сетях.

* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.