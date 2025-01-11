В Махачкале без электричества оставались 10 тысяч абонентов

В результате технологического сбоя более 10 тысяч жителей Махачкалы оказались без электроэнергии, как сообщают в Министерстве энергетики и тарифов Республики Дагестан.
Проблема возникла на линии электропередачи 6−10 кВ, которая питается от подстанции 110 кВ «Юго-Восточная», когда произошло короткое замыкание, повредившее энергооборудование.
Специалисты филиала «Дагэнерго» быстро отреагировали на ситуацию и смогли частично восстановить электроснабжение для некоторых потребителей, оставшихся без света. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть электроэнергию в дома оставшихся абонентов.
Руководство ведомства заверило, что восстановление электроснабжения для всех пострадавших пользователей планируется осуществить в течение трех часов. В настоящее время идут активные работы, чтобы обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение горожан.
Ранее в канадской атлантической провинции Ньюфаундленд и Лабрадор из-за сильного штормового ветра без электричества остались более 8 тысяч домохозяйств и других объектов. Сведений о пострадавших в результате стихии не поступало.