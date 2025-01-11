В Махачкале без электричества оставались 10 тысяч абонентов

Специалисты филиала «Дагэнерго» быстро отреагировали на ситуацию и смогли частично восстановить электроснабжение для некоторых потребителей, оставшихся без света. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть электроэнергию в дома оставшихся абонентов.