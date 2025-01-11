Во Владивостоке открылись продовольственные ярмарки местных производителей

Жители Владивостока в эти выходные могут купить свежие продукты от местных производителей. В городе 11 и 12 января будут работать продовольственные ярмарки, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на администрацию города.
11 января ярмарки с 09:00 до 20:00 работают на Жигура, 2б, и на Верхнепортовой, 2 г (напротив железнодорожного вокзала).
12 января ярмарки продолжат работу по этим же адресам, но к ним добавятся точки на Басаргина, 15, и Полярной, 1. Режим работы останется тем же: с 08:00 до 20:00.
Здесь горожане смогут купить свежее мясо и рыбу, овощи и фрукты, приморский мед и сладости, домашние кулинарные изделия к чаю.
Продовольственные ярмарки во Владивостоке работают регулярно, давая жителям Владивостока возможность приобрести качественные товары местных производителей без наценки торговых сетей.