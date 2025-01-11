101-летний ветеран войны из Сибири — о секретах долголетия

Корреспондент irk.aif.ru пообщался с ветераном и узнал секреты долголетия и радости.
В 18 — на фронт.
8 ноября 1939 года на иркутском стадионе «Динамо» тысячи людей с волнением следили за пуском первого паровоза по детской железной дороге. Пятнадцатилетний Миней Тверских был в бригаде, которая вела пассажирский поезд, состоящий из трёх вагонов. Его мечтой было стать железнодорожником, но судьба распорядилась иначе. Началась война, и, окончив в 1942 году школу, иркутянин отправился в армию. Сборы проходили в Усольском районе, а затем новобранцев отправили в Бурятию, в Забайкальское пехотное училище.
«В начале января 1943 года нас подняли по тревоге, погрузили в эшелон и отправили на фронт, в 11-ю гвардейскую стрелковую бригаду. Вчерашних школьников, совсем юнцов, ждали тяжёлые бои в Псковской области», — вспоминает ветеран. После снятия блокады Ленинграда и освобождения Ленинградской области в одном из боёв Минея Яковлевича контузило. После выписки из госпиталя его направили учиться в Свердловское пехотное училище, которое он окончил в 1946 году. А потом была служба — в советской военной администрации в Германии, в Маньчжурии, и наконец, в родном Иркутске.
«Я давно не видел никого из своих однополчан — скорее всего, сейчас я единственный оставшийся в живых», — с горечью говорит фронтовик.
После почти 20 лет армейской службы Миней Яковлевич пришёл работать на иркутский завод имени Куйбышева (ныне — Иркутский завод тяжёлого машиностроения). Здесь прошло 45 лет его жизни.
«Я одновременно работал и учился на вечернем отделении в институте народного хозяйства, осваивал основы финансово-экономической деятельности в машиностроении, не отрываясь от производства. Очень рад, что на заводе меня не забывают и сейчас — здесь трудятся замечательные, душевные люди», — говорит ветеран.
Уникальное предприятие снабжало оборудованием металлургов и золотодобытчиков, горняков и нефтяников. На памяти Минея Яковлевича — масштабная реконструкция завода, его золотые годы, трудная эпоха девяностых. «Я очень рад, что и сегодня завод Куйбышева жив, в отличие от многих других замечательных предприятий Иркутска, не выстоявших в переходный период экономики», — отмечает он.
Однако не работой единой жив человек: Миней Тверских признаётся, что долгие годы его любимым досугом был театр.
«Это началось ещё в старших классах школы — осенью 1940 года в Иркутск на гастроли приехал Горьковский театр музыкальной комедии. Я был на открытии сезона — давали “Свадьбу в Малиновке”, и это был настоящий восторг! По просьбе иркутян театр остался в городе, и теперь это хорошо нам известная областная музкомедия. Мы жили недалеко — в деревянном доме на углу Свердлова и Степана Разина, там сейчас стоит здание Иркутскгражданпроекта — и я часто бывал в театре. Могу назвать себя поклонником оперетты, но, конечно, с радостью посещал и драматический театр, и ТЮЗ. Сейчас, правда, давно уже не был на спектаклях», — говорит Миней Яковлевич.
«Секрет долголетия? Сам его ищу».
«Мой отец умер, когда мне было восемь лет, а мама, напротив, прожила долгую жизнь — ей было 92 года, когда её не стало. Так что трудно сказать, от чего зависит долголетие. Я сам себе не могу ответить на этот вопрос», — признаётся ветеран.
Однако он, похоже, есть — в неугомонности.
«Для меня вдохновение и радость — смотреть по утрам на Солнце и понимать, что проснулся, жив и будет ещё один день», — делится Миней Яковлевич. — «А ещё очень важно не переутомляться и вместе с тем не бросать ежедневные заботы — я каждый день потихоньку что-то делаю по дому».
Он не отрицает: очень важна поддержка семьи и осознание того, что ты нужен людям. Миней Яковлевич с удовольствием встречается с молодёжью — ребятами, которые обучаются на детской железной дороге — и делится с ними своим опытом и мудростью.
«Они, конечно, совсем не такие, какими мы были когда-то: в красивой форме, дети другого поколения. Но всегда, когда бы я не пришёл, обступают и просят рассказать о детстве, юности, о том, какая раньше была железная дорога и чем она отличается от сегодняшней. Спрашивают, конечно, и о войне», — говорит Миней Тверских. Радуют его и правнуки: у ветерана их пятеро — «три девчонки и два мальчишки», улыбается он.