101-летний ветеран войны из Сибири — о секретах долголетия

«Это началось ещё в старших классах школы — осенью 1940 года в Иркутск на гастроли приехал Горьковский театр музыкальной комедии. Я был на открытии сезона — давали “Свадьбу в Малиновке”, и это был настоящий восторг! По просьбе иркутян театр остался в городе, и теперь это хорошо нам известная областная музкомедия. Мы жили недалеко — в деревянном доме на углу Свердлова и Степана Разина, там сейчас стоит здание Иркутскгражданпроекта — и я часто бывал в театре. Могу назвать себя поклонником оперетты, но, конечно, с радостью посещал и драматический театр, и ТЮЗ. Сейчас, правда, давно уже не был на спектаклях», — говорит Миней Яковлевич.