Челябинцы стали меньше читать в новогодние каникулы

Изучили этот вопрос аналитики литературной платформы «Литнет», а опубликованы полученные результаты в ленте ТАСС. В целом по стране в этот период количество прочтений цифровых книг выросло на 10 процентов, а покупки книг увеличились на 20 процентов. Однако далеко не все города, попавшие в исследование, были столь захвачены желанием почитать книгу. Были те, в которых количество прочтений в праздники по сравнению с обычными днями наоборот снизилось. В их числе оказался и Челябинск, жители которого обычно отличала любовь к чтению, но на этот раз она, видимо, не смогла переселить другие способы времяпрепровождения. Отметим, что вместе с челябинцами интерес к чтению в новогодние деньки снизился у жителей таких городов, как Иркутск, Ижевск, Москва и Ярославль.