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В работе TikTok в РФ произошел сбой

Свыше пяти тысяч пользователей пожаловались на проблемы в работе приложения.

Источник: Аргументы и факты

В России наблюдаются сбои в работе социальной сети TikTok, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы пользователей на специализированных сервисах отслеживания проблем.

Основная лента с рекомендуемыми видеороликами и фотографиями не загружается, что вызвало недовольство среди пользователей.

На платформе Downdetector, по состоянию на начало 11 января, было зарегистрировано свыше 5 тысяч жалоб, касающихся работы TikTok. Основные трудности коснулись загрузки контента, что нарушило привычный пользователям доступ к сервису.

К 00:42 по московскому времени количество жалоб на Downdetector уменьшилось до приблизительно 2,7 тысячи, что может говорить либо о частичном восстановлении работы приложения, либо о снижении активности пользователей в этот период.

Ранее сообщалось, что свыше тысячи россиян пожаловались на сбои в работе Telegram. Кроме того, жалобы поступили от пользователей из Узбекистана.