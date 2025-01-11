В работе TikTok в РФ произошел сбой

В России наблюдаются сбои в работе социальной сети TikTok, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы пользователей на специализированных сервисах отслеживания проблем.
Основная лента с рекомендуемыми видеороликами и фотографиями не загружается, что вызвало недовольство среди пользователей.
На платформе Downdetector, по состоянию на начало 11 января, было зарегистрировано свыше 5 тысяч жалоб, касающихся работы TikTok. Основные трудности коснулись загрузки контента, что нарушило привычный пользователям доступ к сервису.
К 00:42 по московскому времени количество жалоб на Downdetector уменьшилось до приблизительно 2,7 тысячи, что может говорить либо о частичном восстановлении работы приложения, либо о снижении активности пользователей в этот период.
Ранее сообщалось, что свыше тысячи россиян пожаловались на сбои в работе Telegram. Кроме того, жалобы поступили от пользователей из Узбекистана.