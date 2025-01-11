Современный центр лечения сосудов откроется в 2025 году в Приморье

Современный медицинский центр лазерного лечения болезней сосудов безоперационным методом начнёт работу в 2025 году в Уссурийске. Его планирует запустить компания «ЦФ-Уссурийск», резидент свободного порта Владивосток (СПВ).
Как сообщает пресс-служба Уссурийского городского округа, инвестор уже закупает лазерные хирургические аппараты, системы УЗИ-диагностики, а также другое оборудование.
Всего в проект вложат около 16 миллионов рублей. Работать в медучреждении будут 18 специалистов.
Клиника будет оказывать как платные услуги, так и обслуживать людей по полису обязательного медицинского страхования.
Напомним, что губернатор Приморья Олег Кожемяко в декабре прошлого года сообщил, что преференциальный режим Свободного порта Владивосток будет распространён ещё на 7 муниципальных образований Приморского края: Дальнереченский, Дальнегорский, Арсеньевский, Лесозаводский, Пожарский, Михайловский и Черниговский округа.
Сейчас в крае резидентами СПВ уже реализуется около 500 проектов.