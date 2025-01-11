Современный центр лечения сосудов откроется в 2025 году в Приморье

Напомним, что губернатор Приморья Олег Кожемяко в декабре прошлого года сообщил, что преференциальный режим Свободного порта Владивосток будет распространён ещё на 7 муниципальных образований Приморского края: Дальнереченский, Дальнегорский, Арсеньевский, Лесозаводский, Пожарский, Михайловский и Черниговский округа.