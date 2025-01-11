Пользователи TikTok из России массово сообщили о сбое в работе приложения

Наибольшее число жалоб поступило из Москвы (30%), Санкт-Петербурга (15%) и Краснодарского края (8%). Согласно информации Downdetector, половина обращений (50%) связана с работой сайта TikTok. Ещё 35% пользователей сообщили о проблемах с мобильным приложением, а 4% указали на сбои в системе уведомлений.