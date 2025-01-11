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Космонавты Артемьев и Платонов могут полететь к МКС на кораблях Crew Dragon

Космонавты Роскосмоса Олег Артемьев и Олег Платонов могут стать членами экипажей американских кораблей Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов.

Источник: Аргументы и факты

Космонавты Роскосмоса Олег Артемьев и Олег Платонов могут быть назначены в экипажи американских космических кораблей Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов к Международной космической станции (МКС), сообщил ТАСС Максим Харламов, руководитель Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

По его словам, на данный момент Кирилл Песков проходит подготовку к полету на Dragon, однако в будущем в экипаж могут быть включены, в частности, Артемьев или Платонов. Последний уже проходит предварительное ознакомление, но окончательное решение будет принято межведомственной комиссией.

Харламов подчеркнул, что при назначении космонавтов в экипажи учитываются множество факторов, включая психологическое взаимодействие между членами команды. Профессионально-психологическая комиссия Центра также вносит рекомендации, которые обязательно принимаются во внимание при выборе кандидатов.

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