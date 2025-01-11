Космонавты Артемьев и Платонов могут полететь к МКС на кораблях Crew Dragon

По его словам, на данный момент Кирилл Песков проходит подготовку к полету на Dragon, однако в будущем в экипаж могут быть включены, в частности, Артемьев или Платонов. Последний уже проходит предварительное ознакомление, но окончательное решение будет принято межведомственной комиссией.