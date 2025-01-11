Хабаровский художник награждён премией Правительства России

— Работал над серией с 2017 года. На первом полотне «Русские пришли» показал, как удэгейцы встречают русских на Амуре. Работу готовил к межрегиональной выставке, тогда очень заинтересовался темой. К сожалению, культура коренных народов Севера постепенно исчезает, растворяется в современном мире. Представители КМНС ассимилируются, теряют свои корни, утрачивают знание родного языка. Моя серия позволяет внести вклад в сбережение самобытной культуры этих народов. Я побывал в многочисленных экспедициях по ДФО, чтобы набрать материал и максимально точно показать традиции и быт «детей природы», гармонично проживающих в единении со своей землей, отразить их связь с предками, — рассказывает Владимир Хрустов.