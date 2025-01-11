Хабаровский художник награждён премией Правительства России

В число деятелей искусств, удостоенных премии Правительства России 2024 года в области культуры, вошёл хабаровский художник Владимир Хрустов, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на информацию пресс-службы правительства Хабаровского края. Распоряжение о присуждении премии подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
Член Хабаровского краевого отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Владимир Павлович Хрустов создал серию живописных произведений «Амурская баллада». Около сорока картин этой серии рассказывают о жизни коренных малочисленных народов Дальнего Востока.
— Работал над серией с 2017 года. На первом полотне «Русские пришли» показал, как удэгейцы встречают русских на Амуре. Работу готовил к межрегиональной выставке, тогда очень заинтересовался темой. К сожалению, культура коренных народов Севера постепенно исчезает, растворяется в современном мире. Представители КМНС ассимилируются, теряют свои корни, утрачивают знание родного языка. Моя серия позволяет внести вклад в сбережение самобытной культуры этих народов. Я побывал в многочисленных экспедициях по ДФО, чтобы набрать материал и максимально точно показать традиции и быт «детей природы», гармонично проживающих в единении со своей землей, отразить их связь с предками, — рассказывает Владимир Хрустов.
Персональные выставки художника состоялись в 2019 и 2024 годах в залах Дальневосточного художественного музея. Картины из этой серии также выставлялись на международных, региональных, межрегиональных и всероссийской площадках.
Владимир Хрустов — один из ведущих художников-живописцев Дальнего Востока. С 2008 года — Заслуженный художник Российской Федерации. За десятилетия творческой деятельности Владимир Павлович участвовал в более чем 300 выставках различного уровня, из них 46 были персональными.