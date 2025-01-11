Правила размещения в самолете изменены в России

Кроме того, было установлено, что для детей до 2 лет предусмотрена полная скидка на внутренние рейсы, если им не требуется отдельное место. При покупке отдельного места предоставляется 50% скидка на все рейсы, кроме субсидируемых. На международных рейсах для детей до 2 лет, не имеющих отдельного места, скидка составит 90%. Размер скидки при приобретении отдельного места для детей до 2 лет и от 2 до 12 лет на международных рейсах определяет перевозчик.