В Красноярске обновили отделение семейного центра «Надежда»

В «Надежде» занимаются социальной реабилитацией детей с ограниченными возможностями здоровья, работает служба ранней помощи семьям. Социальную поддержку в таких центрах специалисты оказывают по нацпроекту «Демография».
Модернизация позволила сделать учреждение максимально комфортным и удобным для посетителей: новый ремонт позволил сделать функциональное зонирование, закуплена мебель и оборудование.
«Специалисты центра обучают пап и мам особенных ребятишек навыкам помощи детям с повышенными потребностями, оказании ранней помощи малышам от рождения до 3 лет, проводят коррекционные занятия. Особое внимание уделяют социализации и самореализации ребят через участие их в кружках, клубах, мероприятиях, творческих конкурсах. Также в центре работают психологи и юристы, которые помогают семьям в решении возникающих проблем и сложных жизненных ситуаций. Активно вовлечены в работу центра и волонтеры, в том числе представители старшего поколения», — рассказали в пресс-службе губернатора.
В учреждении реализуется проект «Помог себе, помоги и другим». Он создан для детей с различными нарушениями многодетной семьей Рыжаковых при поддержке специалистов центра. Несмотря на пессимистичные прогнозы, им удалось вовлечь дочь Дарью в творчество, она занимается пением, участвует в краевых и всероссийских конкурсах, вместе с родителями и братьями проводит мастер-классы, мотивационные беседы с детьми и их близкими.
«Мы хотим на примере своей семьи показать, что нет ничего невозможного и есть люди, которые тебе помогут. Центр “Надежда” нас всегда поддерживал, любые наши начинания. На базе таких центров люди могут не только получить необходимую помощь и внимание, но и помочь другим и реализовать себя. Люди должны знать, что государственные семейные центры открыты», — делится мама Ольга Рыжакова.
Михаил Котюков поблагодарил специалистов центра за профессионализм, индивидуальный подход, душевное отношение к работе, юным посетителям и их родителям. Губернатор подчеркнул, что опыт модернизации семейных центров подобного формата нужно тиражировать в территориях края.
Центр «Надежда» — второе учреждение социальной помощи семьям, которое реконструировали по специальной краевой программе. Первый заработал в прошлом году в Октябрьском районе Красноярска. Министр социальной политики края Ирина Пастухова подчеркнула, что все центры помощи семье и детям нашего региона должны иметь единый узнаваемый облик и набор предоставляемых услуг.
В ближайшее время аналогичное учреждение откроется в Ленинском районе Красноярске, а до конца года — в поселке Манский и селе Новоселово. Всего в крае обновят 15 семейных центров.
Напомним, с 2025 года в России стартует новый национальный проект «Семья». Его реализация позволит усилить помощь семьям при рождении и воспитании детей, а также поддержку многодетных семей и старшего поколения.