В Красноярске обновили отделение семейного центра «Надежда»

«Мы хотим на примере своей семьи показать, что нет ничего невозможного и есть люди, которые тебе помогут. Центр “Надежда” нас всегда поддерживал, любые наши начинания. На базе таких центров люди могут не только получить необходимую помощь и внимание, но и помочь другим и реализовать себя. Люди должны знать, что государственные семейные центры открыты», — делится мама Ольга Рыжакова.