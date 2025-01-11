Небольшой снег и −8 обещают в Иркутске 11 января

Что касается остальных частей региона, то в западных районах при малооблачной погоде температура от −2 до −7, в северо-восточных от −22 до — 27, местами до −32. По Байкалу ожидается порывы ветра до 15−18 м/с, температура от −5 до −10, при облачной погоде от −12 до −17.