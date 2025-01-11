Прогноз погоды на 11 и 12 января 2025 года для городов Красноярского края

В столице края 11 января ожидаются снегопады, сопровождаемые порывистым ветром. Температура воздуха составит около −4°C в дневное время и до −8°C ночью. На 12 января прогнозируется похолодание до −6°C днём и −16°C ночью, сохранится вероятность осадков.
В Канске в субботу, 11 января, пройдёт небольшой снег, температура днём будет держаться около −3°C, ночью опустится до −8°C. В воскресенье, 12 января, снег продолжится, но похолодает до −6°C днём и −14°C ночью.
В Ачинске 11 января ожидается снег с ветром. Температура составит −4°C днём и −8°C ночью. На 12 января синоптики прогнозируют небольшие снегопады при дневной температуре −7°C и ночной −16°C.
На юге края в Минусинске в субботу будет ветрено, дневная температура достигнет −2°C, ночью −9°C. В воскресенье ожидаются снегопады при температуре −7°C днём и до −18°C ночью.
В Туруханске 11 января небольшой снег при температуре −17°C днём и −22°C ночью. На 12 января прогнозируется низкая облачность, дневная температура составит −21°C, ночная −25°C.
На Таймыре в Норильске 11 января будет облачно с постепенным ухудшением погоды. Дневная температура составит −23°C, ночная −29°C. В воскресенье усилятся порывы ветра, температура останется на уровне −24°C днём и −25°C ночью.
В Хатанге 11 января ясная погода с температурой −30°C днём и −33°C ночью. На следующий день облачность увеличится, но температурный режим останется почти неизменным: −31°C днём и −33°C ночью.
Погода в выходные дни продемонстрирует всю непредсказуемость сибирской зимы: морозы, снегопады и ветреные условия станут её главными характеристиками. Жителям региона рекомендуется тепло одеваться и учитывать сложные погодные условия при планировании поездок. Регулярное обновление данных на метеорологических сайтах поможет скорректировать планы и избежать неприятных сюрпризов.