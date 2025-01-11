Прогноз погоды на 11 и 12 января 2025 года для городов Красноярского края

На Таймыре в Норильске 11 января будет облачно с постепенным ухудшением погоды. Дневная температура составит −23°C, ночная −29°C. В воскресенье усилятся порывы ветра, температура останется на уровне −24°C днём и −25°C ночью.

В Хатанге 11 января ясная погода с температурой −30°C днём и −33°C ночью. На следующий день облачность увеличится, но температурный режим останется почти неизменным: −31°C днём и −33°C ночью.