В омском парке Победы строится новый военно-патриотический комплекс

В парке Победы полным ходом идут работы по созданию нового военно-патриотического комплекса, обустройство которого приурочено к 80-летию Победы. Подрядчиком является компания «Стройтраст», на создание комплекса выделено 250 млн рублей. Здесь появятся новые мемориалы, интерактивные площадки, Wi-fi и видеонаблюдение. Также будут отремонтированы подходы к уже имеющимся в парке мемориалам.