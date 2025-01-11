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В омском парке Победы строится новый военно-патриотический комплекс

Здесь появятся новые мемориалы, интерактивные площадки и Wi-fi.

Источник: Комсомольская правда

В парке Победы полным ходом идут работы по созданию нового военно-патриотического комплекса, обустройство которого приурочено к 80-летию Победы. Подрядчиком является компания «Стройтраст», на создание комплекса выделено 250 млн рублей. Здесь появятся новые мемориалы, интерактивные площадки, Wi-fi и видеонаблюдение. Также будут отремонтированы подходы к уже имеющимся в парке мемориалам.

Как рассказали в администрации города, до начала мая в военно-патриотическом комплексе должны появится Стена Памяти, звезды Победы и интерактивные информационные столы. Кроме того, будет заменено освещение, установлена архитектурная подсветка монументов и создана площадка для военной техники.