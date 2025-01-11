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Пятеро человек травмированы в жёстком ДТП в Хабаровске, из них трое — дети

Виновник аварии не справился с управлением и вылетел на встречку.

Источник: Соцсети

В Хабаровске пятеро человек получили травмы в жёстком лобовом ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.

Авария произошла днём 11 января на улице Высотной. 49-летний водитель Toyota Axio двигался со стороны Ильинки в направлении Владивостокского шоссе и в районе дома № 19 потерял управление. Автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с Daihatsu Mira.

В результате случившегося пострадала 29-летняя женщина-водитель Daihatsu, её трое детей возраста 6 лет, 7 лет и одного года, а также сам виновник ДТП.

На месте работают правоохранительные органы и скорая, выясняются все обстоятельства.