Пятеро человек травмированы в жёстком ДТП в Хабаровске, из них трое — дети

В Хабаровске пятеро человек получили травмы в жёстком лобовом ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.
Авария произошла днём 11 января на улице Высотной. 49-летний водитель Toyota Axio двигался со стороны Ильинки в направлении Владивостокского шоссе и в районе дома № 19 потерял управление. Автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с Daihatsu Mira.
В результате случившегося пострадала 29-летняя женщина-водитель Daihatsu, её трое детей возраста 6 лет, 7 лет и одного года, а также сам виновник ДТП.
На месте работают правоохранительные органы и скорая, выясняются все обстоятельства.