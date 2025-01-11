Слабое похолодание и смог ожидаются в Челябинской области в выходные

нем в субботу будет от нуля до минус 5, в низинах — до 9 градусов. Облачно с прояснением, без существенных осадков, утром местами гололедно-изморозевые явления, туманы. Ветер 11 января юго-западный, южный 2−7 м/с, локально порывы до 10 м/с.
Непосредственно в Челябинске сегодня при переменной облачности минус 3−5.
В 7.30 утра в центре города минус 9, влажность 88%, штиль, атмосферное давление 750 мм ртутного столба при норме 743 мм.
В воскресенье ночью минус 5−10, на юге — до 15 градусов, днем минус 2−7, только лишь в горах до плюс 2. При переменной облачности преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах туманы, гололедно-изморозевые явления. Ветер юго-западный, южный 1−6 м/с.
В Челябинске, Коркино, Златоусте, Сатке, Карабаше и Магнитогорске объявлен режим неблагоприятных для рассеивания вредных выбросов в воздухе метеоусловий первой степени опасности. Он будет действовать с 8 часов 11 января до 12 часов 13-го. Промышленные предприятия должны снизить производительность на 15−20% из-за скопления в приземном слое загрязняющих веществ.