Слабое похолодание и смог ожидаются в Челябинской области в выходные

В воскресенье ночью минус 5−10, на юге — до 15 градусов, днем минус 2−7, только лишь в горах до плюс 2. При переменной облачности преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах туманы, гололедно-изморозевые явления. Ветер юго-западный, южный 1−6 м/с.