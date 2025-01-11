Сотрудники зоосада «Приамурский» порадовали хабаровчан на фестивале-ярмарке «Амурфест. Зима»

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«Наши работники подготовили и провели интерактивные подвижные игры, которые подарили массу положительных эмоций всем участникам. Никто не ушел без улыбки, и мы очень рады, что смогли сделать этот день ярче», — отмечают в зоосаде.
9 января сотрудники Приамурского зоосада посетили фестиваль-ярмарку «Амурфест. Зима». Там они организовали для посетителей интерактивные подвижные игры: участникам нужно было забросить мячи в штаны «Ловуны» и пройти по площади в огромных ботах.
«Наши работники подготовили и провели интерактивные подвижные игры, которые подарили массу положительных эмоций всем участникам. Никто не ушел без улыбки, и мы очень рады, что смогли сделать этот день ярче», — отмечают в зоосаде.