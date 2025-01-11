Голосуем за нашу елку: приморская новогодняя красавица участвует во всероссийском конкурсе

Новогоднюю елку из приморского Спасска-Дальнего могут признать самой красивой в России. Но для этого жителям края нужно приложить совсем немного усилий, отдав за нее свой голос. Как это сделать, рассказывает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на правительство Приморского края.
Всероссийский конкурс «Елки России» проводится на страничке ВКонтакте федерального проекта «Создание комфортной городской среды». На ней можно оставить свой голос за самую красивую елку нашей страны.
Приморский край представляет новогодняя ель, установленная на центральной площади Спасска-Дальнего. Новогодняя красавица украшена в цвет российского триколора белыми, синими и красными шариками. Она находится в ледяном кольце с приветствием жителям города и окружена ледовыми фигурами. Возле нее также находится композиция, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Голосование завершается сегодня, 11 января, в 24:00 по московскому времени. Так что у жителей края еще есть время, чтобы перейти по ссылке и отдать свой голос зеленой красавице из Приморья.