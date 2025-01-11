Голосуем за нашу елку: приморская новогодняя красавица участвует во всероссийском конкурсе

Новогоднюю елку из приморского Спасска-Дальнего могут признать самой красивой в России. Но для этого жителям края нужно приложить совсем немного усилий, отдав за нее свой голос. Как это сделать, рассказывает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на правительство Приморского края.