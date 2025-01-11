На Ставрополье на реабилитацию отправили около 400 птиц

Реабилитационный центр «Пеликан» — подразделение Российского биологического общества. Подобные подразделения находятся в разных регионах страны, но из ближайших к Анапе, готовых принимать птиц, оказалось ставропольское. В пресс-службе рассказали, что пока птиц мыли в Анапе и отправляли в Ставрополь, в «Пеликане» установили специальные конструкции — «теплицы» для размещения, после чего приняли первые несколько партий птиц.
«В основном птица, которая поступает, это массовый вид птицы — так называемая чомга. Ее популяция и на Черном море, и на некоторых водоемах Ставропольского края достаточно большая. Однако кроме этих массовых видов птиц, приходят и представители красной книги, например гагара, ее разновидности. Прислали 1117 птиц, сейчас на реабилитации около 400», — рассказали агентству в пресс-службе.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.