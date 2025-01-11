В Омской области за 13 млн продается дом на территории лесничества

На сайте бесплатных объявлений появилось сообщение о продаже необычного дома. Он расположен в селе Усть-Заостровка, при этом, если верить объявлению, сам поселок, в котором всего 12 домов, расположен на территории Усть-Заостровского лесничества. Хотя вообще-то по закону жилья на землях лесного фонда быть не должно.
Как бы то ни было, хвойный лес здесь начинается сразу за границами участка. Его площадь составляет 12, 7 соток, площадь самого дома — 71,6 кв. метров. Одноэтажный дом построен из бруса, внутренняя отделка также выполнена из дерева. В нем четыре комнаты, есть газовое отопление, камин и центральное водоснабжение.
На территории построена баня, большая беседка с мангальной зоной, детская площадка, ландшафтный ручей с мостом. Расположен участок в 30 км от города. Как указано в объявлении на сайте «Авито», нынешний владелец готов расстаться с усадьбой за 13 млн рублей.