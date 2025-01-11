В Омской области за 13 млн продается дом на территории лесничества

На сайте бесплатных объявлений появилось сообщение о продаже необычного дома. Он расположен в селе Усть-Заостровка, при этом, если верить объявлению, сам поселок, в котором всего 12 домов, расположен на территории Усть-Заостровского лесничества. Хотя вообще-то по закону жилья на землях лесного фонда быть не должно.