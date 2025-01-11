Джизак: история насилия, нарушенных прав и борьбы за свободу

«31 октября 2024 года меня насильно выдали замуж за парня, к которому я была категорически не согласна, закрыв дома и избивая. После этого меня принуждали к половым отношениям, хотя никакого официального или религиозного брака у нас не было. Имамы отказались проводить никакие обряды без регистрации брака. Когда я вернулась домой, моя мать снова начала меня бить, пытаясь вернуть к жениху», — рассказала девушка.