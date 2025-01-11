Джизак: история насилия, нарушенных прав и борьбы за свободу

Историю девушек рассказал проект против насилия Nemolchi.uz. Обе сестры обратились за помощью, сообщив о насилии, лишении свободы, права на образование и работу.
Принуждение к браку и физическое насилие
Одна из сестёр, в своём обращении, подробно описала ужасы, с которыми им пришлось столкнуться.
«31 октября 2024 года меня насильно выдали замуж за парня, к которому я была категорически не согласна, закрыв дома и избивая. После этого меня принуждали к половым отношениям, хотя никакого официального или религиозного брака у нас не было. Имамы отказались проводить никакие обряды без регистрации брака. Когда я вернулась домой, моя мать снова начала меня бить, пытаясь вернуть к жениху», — рассказала девушка.
По ее словам, участковый, который стал свидетелем избиений, отказался предпринять действия.
Побег из Джизака и новый виток насилия
На прошлой неделе девушку снова сильно избили из-за домашних дел. На голове образовалась гематома, вся спина была в синяках. После этого она сбежала в Ташкент к сестре, воспользовавшись тем, что замок на двери был сломан. Но мать, используя свои связи, быстро отыскала беглянку.
«Она привела двух мужчин, нас с сестрой силой посадили в машину, завязали нам рты и отвезли обратно в Джизак. Я умоляла милицию помочь, но никто ничего не сделал. На камерах домофона видно, как нас увозят насильно», — рассказала девушка.
После обращения девочек в Nemolchi.uz, проект передал дело под контроль МВД. Однако при первой попытке властей проверить указанный адрес дверь никто не открыл, а без санкции прокурора взломать её было невозможно. Позже, с санкцией, девочек удалось найти — мать спрятала их в квартире соседей.
На данный момент пострадавшие получили охранный ордер, и их разместили в центр первичной помощи. Однако история далека от завершения.
Насилие и давление продолжаются
Мать продолжает распространять ложные обвинения против дочерей, пытаясь вернуть их под свой контроль. Она клевещет на них, обвиняя в проституции, чтобы дискредитировать их перед обществом и властями. Более того, из Ташкента поступают звонки с попытками давления на местных сотрудников, вовлечённых в дело.
«Девочек нужно перевезти в Ташкент, где они смогут учиться и работать. Все, кто покрывает действия матери, должны понести ответственность. Насильственное удержание, избиения, нарушение охранных ордеров — неужели этого недостаточно для привлечения к ответственности матери?» — задаются вопросами авторы Nemolchi.uz.