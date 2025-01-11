Погиб в 2023 году, но похоронили только в этом: в Белорецке прошла церемония прощания с 40-летним вахтовиком

На днях в башкирском городе Белорецк прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции 40-летним рядовым Рафисом Мустафиным. Об этом рассказала пресс-служба администрации Белорецкого района.
Рафис Раисович родился в Тукане, учился в Зигазинской средней школе, в белорецком профессиональном техническом училище № 26 получил специальность каменщика. Проходил «срочку» в Оренбургской области. После армии больше десяти лет работал в Уфе каменщиком в строительных компаниях, а с 2014 года — вахтовым методом.
В феврале 2023-го мужчина подписал контракт с российским Министерством обороны и отправился добровольцем в зону СВО, где служил механиком-водителем БМП. Его не стало в декабре позапрошлого года.
Родные и близкие, друзья и сослуживцы вспоминают покойного как доброго, отзывчивого, скромного и трудолюбивого человека.
— Он никогда не унывал, не боялся трудностей, был хорошим сыном, братом, товарищем. Приносим самые искренние соболезнования маме, сестре, всем родным и близким Рафиса Мустафина. Не подобрать слов, чтобы утешить ваше горе, искренне скорбим вместе с вами, — заявили в администрации Белорецкого района.
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