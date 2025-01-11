Погиб в 2023 году, но похоронили только в этом: в Белорецке прошла церемония прощания с 40-летним вахтовиком

— Он никогда не унывал, не боялся трудностей, был хорошим сыном, братом, товарищем. Приносим самые искренние соболезнования маме, сестре, всем родным и близким Рафиса Мустафина. Не подобрать слов, чтобы утешить ваше горе, искренне скорбим вместе с вами, — заявили в администрации Белорецкого района.