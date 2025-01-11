В Башкирии ожидается потепление до 0 °C

Согласно данным синоптиков, ближайшие три дня в Башкирии будут сопровождаться переменчивой погодой.
Сегодня, 11 января, ожидается облачная погода, температура воздуха в дневное время составит около 0 °C, ночью до −3 °C. Ветер юго-западный, 5−7 м/с. Осадков не предвидится.
В воскресенье, 12 января, преимущественно ясный день с температурой воздуха до 0 °C. В ночные часы ожидается до −5°C. Ветер северо-западный, до 7м/с.
13 января ожидается солнечная погода, местами облачно. Температура днем составит около −5 °C, ночью — до −6 °C. Ветер южный, до 7 м/с. Осадков не ожидается.